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美品　axes femme アクシーズ チャイナブラウス　チャイナ　マオカラー
商品番号 R36143906459
商品名

美品　axes femme アクシーズ チャイナブラウス　チャイナ　マオカラー
ブランド名 アクシーズファム
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクシーズのチャイナ服です。チャイナボタン釦5個とレースが施されている袖口とマオカラーが特徴的な素敵なチャイナブラウスです。黒　ブラックなので合わせ易いです。チャイナカラー　チャイナボタンの服をお探しの方へ。一度数時間のみ着用の美品です。サイズM肩幅　33身幅　50袖丈　55着丈　63カラー···ブラック袖丈···半袖テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル、地雷系、韓国系色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···その他素材···その他
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