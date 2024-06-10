美品　axes femme アクシーズ チャイナブラウス　チャイナ　マオカラー

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アクシーズのチャイナ服です。チャイナボタン釦5個とレースが施されている袖口とマオカラーが特徴的な素敵なチャイナブラウスです。黒 ブラックなので合わせ易いです。チャイナカラー チャイナボタンの服をお探しの方へ。一度数時間のみ着用の美品です。サイズM肩幅 33身幅 50袖丈 55着丈 63カラー···ブラック袖丈···半袖テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル、地雷系、韓国系色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···その他素材···その他