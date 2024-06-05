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プロポーションボディドレッシング　オーガンフラワーレースブラウス
商品番号 Y12975642612
商品名

プロポーションボディドレッシング　オーガンフラワーレースブラウス
ブランド名 プロポーションボディドレッシング
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価：8,470円【実寸】Ｓ：バスト91CM、着丈51CM、肩幅32CM、袖丈33.5CM、裾周り100CM、身幅45.5CMブランド:プロポーションボディドレッシング商品名:オーガンフラワーブラウスブランド品番:1212110403カラー:ピンクサイズ:S【商品特徴】ほどよい透け感のある素材でトレンドライクに仕上げたブラウスです。少しハリ感のあるオーガンを使用しており、袖のボリュームも今年らしいデザインに。袖は少しふんわりとしたデザインですが、二の腕がすっきり見える袖丈。襟ぐりをすっきり仕上げているので甘すぎない印象で着られます。【スタイリング】タイトやナローシルエットのスカート、フレアスカートにも相性抜群。今季注目のハーフ丈のパンツ、デニムアイテムと合わせると、休日のカジュアルスタイルが完成します。Sですが、比較的ゆったりめに着れました。3回ほど着用したと思います。
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement329999.html
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