プロポーションボディドレッシング　オーガンフラワーレースブラウス

定価：8,470円【実寸】Ｓ：バスト91CM、着丈51CM、肩幅32CM、袖丈33.5CM、裾周り100CM、身幅45.5CMブランド:プロポーションボディドレッシング商品名:オーガンフラワーブラウスブランド品番:1212110403カラー:ピンクサイズ:S【商品特徴】ほどよい透け感のある素材でトレンドライクに仕上げたブラウスです。少しハリ感のあるオーガンを使用しており、袖のボリュームも今年らしいデザインに。袖は少しふんわりとしたデザインですが、二の腕がすっきり見える袖丈。襟ぐりをすっきり仕上げているので甘すぎない印象で着られます。【スタイリング】タイトやナローシルエットのスカート、フレアスカートにも相性抜群。今季注目のハーフ丈のパンツ、デニムアイテムと合わせると、休日のカジュアルスタイルが完成します。Sですが、比較的ゆったりめに着れました。3回ほど着用したと思います。



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