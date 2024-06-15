⭐️新品⭐️定価1万8千円♡カリテ カールマイヤーTブラウス

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アスコットタイブラウス／8分袖／ハンドウォッシュ／ヴィンテージ ...

♡ブランド:qualite'♡定価:17,600円♡状態:タグ付き新品♡カラー:スモーキーピンク♡サイズ:38※サイズ・素材詳細は写真を参照下さい※お値下げ不可大人の女性にオススメのTシャツ見えブラウス*Detail*・リヨセルのソフトな風合いと繊細なタッチが特徴のカールマイヤー素材を使用。・Tシャツ感覚で着られる、つるっとした表情が素敵なブラウス。・夏から秋にかけて着やすい定番のブラックと旬顔になるスモークピンクをご用意。・バックスタイルも決まるボタンデザインと裾のスリットがポイント！*Coordinate*パンツでのスタイリングがこなれて見えるアイテム。同色系で整えてもつるっとした素材でメリハリがつくので、ワントーンの大人スタイルが完成。シンプルで合わせやすいので、ボトムスを選ばず着回しの幅が広がります！リヨセル混でソフトな風合いが魅力。少しシャイニーな質感がリッチな印象に♪こちらご自宅での手洗いが可能です。洗濯：手洗い可♡以下参考ブランドですイエナアダムエロぺシップスフレームワークユナイテッドアローズアナザーエディションナノユニバーススピック＆スパンアーバンリサーチドアーズトゥモローランドドレステリアアーバンリサーチドゥーズィエムクラスビームスウーマンスローブイエナルージュヴィフジュエルチェンジズビームスADOREFOXYATONイレーヴchaosplageOUTERSUNSETELENDEEKenfoldデプレDESPRESPLSTtheoryセオリーバナナリパブリックc2テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル、韓国系、量産型色···ピンク袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···シフォン/チュール、シアー/シースルー、シルク、ニット、ツイード、レーヨン、その他色···ピンク袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···シフォン/チュール、シアー/シースルー、その他