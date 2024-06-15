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エスニックコア スタッズパイピング　エキゾチックパワーネットノースリトップス
商品番号 Q80075588411
商品名

エスニックコア スタッズパイピング　エキゾチックパワーネットノースリトップス
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはY2Kフェアリーグランジエスニックコア古着　SANSHIMAIブロンズスタッズ付パイピング　エキゾチックパワーネットメッシュフラワープリントノースリーブトップスです。サイズ✔M-L実寸サイズ✔総丈55ｃｍ身幅46ｃｍ肩幅39ｃｍユーズドで、襟にうっすら汚れがあるなどの使用感がございますが全体的に状態の悪くない商品です。即購入OKです！管理番号：M11123（ネ）
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