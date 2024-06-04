【即日発送】ドッググラフィックＴ（ヒルナンデスで放映）

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商品詳細
ペットをモチーフにしたカレッジプリントがキャッチーなデザイン。バックのロゴもワンポイントになり、カジュアルなスタイリングに相性抜群。長めの着丈としっかりとした首元のリブがカジュアルなデザインになっています。素材は着崩れしにくいコットン１００％で仕上げた、程よく厚みのある生地を使用しています。ジェンダーフリー（ユニセックス）で着用出来るのも特徴です。オフホワイト05綿100%
http://narcologia.ru/goods/tenet496763.html
http://narcologia.ru/goods/stage365197.html
http://narcologia.ru/goods/conception801957.html
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