プロフィールご確認してからご購入下さいませm(__)m商品到着した日に評価お忘れなくお願い致します♡新品未使用ですがお洗濯したまま自宅保管しておりましたお好きな香りで、お洗濯してからお使い下さいませ発送はネコポストですのでコンパクトに梱包させて頂きます。畳しわなどご了承下さいませ神経質な方はご購入お控え下さいませご理解、ご納得頂ける方はご購入下さいませ#GYDAＴシャツ



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