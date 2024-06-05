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チャムス　アウトドア　Tシャツ
商品番号 S86814126539
商品名

チャムス　アウトドア　Tシャツ
ブランド名 チャムス
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年購入し、試着のみの未使用品タグ無しＬサイズ　ベージュカーキー定価7100円色味は1枚目が実物の色味です。アウトドアテイストのユーティリティバックポケットTシャツ〈素材特性〉CHUMSの定番Tシャツ「OPENENDYARNCOTTON」よりもさらに厚手のヘビーウェイトな生地を使用。11.6オンスの肉厚でしっかりとした生地感。ボディの素材はコットン100％で、表面がざらっとした昔ながらの風合いと、型くずれしにくい強さが特徴。着込むほどに身体に馴染み、愛着が湧いてきます。〈デザイン〉オーバーサイズでゆったりとしたシルエットのTシャツ。胸元から下はアウターライクなコットンナイロン素材を使用し、異素材の切り替えデザインが特徴的。フロント面両サイドと背面にポケット付き。背面ポケットには小物や手袋などが手軽に出し入れしやすく、3つ並んだポケットには350ml缶を収納可能。Tシャツにアウトドアテイストを取り入れたデザインで、デイリーにはもちろんアウトドアシーンにも大活躍。チャムスCHUMSHeavyWeightBacksideUtilityPocketT-Shirtヘビーウェイト　バックサイドユーティリティポケット　Tシャツトレッキングアウトドア半袖ＴシャツレディースWHITECH11-2038-W001送料無料アウトドアテイストのユーティリティバックポケットTシャツ
http://narcologia.ru/goods/cotton204061.html
http://narcologia.ru/goods/plaque111007.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome9343.html
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