チャムス　アウトドア　Tシャツ

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昨年購入し、試着のみの未使用品タグ無しＬサイズ ベージュカーキー定価7100円色味は1枚目が実物の色味です。アウトドアテイストのユーティリティバックポケットTシャツ〈素材特性〉CHUMSの定番Tシャツ「OPENENDYARNCOTTON」よりもさらに厚手のヘビーウェイトな生地を使用。11.6オンスの肉厚でしっかりとした生地感。ボディの素材はコットン100％で、表面がざらっとした昔ながらの風合いと、型くずれしにくい強さが特徴。着込むほどに身体に馴染み、愛着が湧いてきます。〈デザイン〉オーバーサイズでゆったりとしたシルエットのTシャツ。胸元から下はアウターライクなコットンナイロン素材を使用し、異素材の切り替えデザインが特徴的。フロント面両サイドと背面にポケット付き。背面ポケットには小物や手袋などが手軽に出し入れしやすく、3つ並んだポケットには350ml缶を収納可能。Tシャツにアウトドアテイストを取り入れたデザインで、デイリーにはもちろんアウトドアシーンにも大活躍。チャムスCHUMSHeavyWeightBacksideUtilityPocketT-Shirtヘビーウェイト バックサイドユーティリティポケット Tシャツトレッキングアウトドア半袖ＴシャツレディースWHITECH11-2038-W001送料無料アウトドアテイストのユーティリティバックポケットTシャツ