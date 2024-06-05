ZOOTIE DES SUCETTES 半袖ボーダーTシャツ　mr487

❤︎即購入OK❤︎購入＆コメントの前にプロフ欄の必読をお願い致します。【商品説明】ブランド/ZOOTIEDESSUCETTES商品名/半袖ボーダーTシャツカラー/ブラウン×ネイビー素材/ポリエステル63％/綿32％/ポリウレタン5％サイズ/LL-3L身幅52㎝/肩幅42.5㎝/袖丈27㎝/着丈61.5㎝/総丈66㎝※素人平置き採寸の為誤差はご了承ください。【状態】着用感ほぼなく目立った傷や汚れの見られない美品です。画像5.6枚目が実物に1番近い色味です。#ZOOTIEDESSUCETTES#ZOOTIE#半袖ボーダーTシャツ#半袖#ボーダー#Tシャツ#古着#美品



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