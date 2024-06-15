ほぼ新品✨LEONARD SPORT 大きいサイズ ポロシャツ 長袖 ゴルフ

【ブランド】LEONARDSPORTレオナールスポーツ【サイズ】42（LL）肩幅;約42cm袖丈;約54cm身幅:約52.5cm着丈:約55.5cm素人採寸の為、多少の誤差はお許しください。【状態】記載画像のタグの写真や袖リブを見てもらえるとわかりますが、ほぼ着用感のない、ダメージのない新品に近い美品です。【素材】コットン100％【購入元】企業向けオークションにて真贋鑑定済の商品です。



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