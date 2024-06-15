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ほぼ新品✨LEONARD SPORT 大きいサイズ ポロシャツ 長袖 ゴルフ
商品番号 B90609615157
商品名

ほぼ新品✨LEONARD SPORT 大きいサイズ ポロシャツ 長袖 ゴルフ
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 5,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】LEONARDSPORTレオナールスポーツ【サイズ】42（LL）肩幅;約42cm袖丈;約54cm身幅:約52.5cm着丈:約55.5cm素人採寸の為、多少の誤差はお許しください。【状態】記載画像のタグの写真や袖リブを見てもらえるとわかりますが、ほぼ着用感のない、ダメージのない新品に近い美品です。【素材】コットン100％【購入元】企業向けオークションにて真贋鑑定済の商品です。
http://narcologia.ru/goods/scissoring673496.html
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