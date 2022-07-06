Summer　set　A　ロペピクニック　シネマクラブ



読者ブロガーLEE100人隊 | LEE



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★ロペピクニック トップス カーキ Mサイズ 新品、未使用★CINEMA CLUB ワイドパンツ ホワイト Lサイズ 新品、未使用トップスは一枚目の写真になりますが、ズボンは違う物になります！参考の写真として、見てくださいm(__)m単品でも購入可能ですので、コメントくださいm(__)m普段使いやお出かけにもオシャレに使えます。☆自宅にて保管してました。ペット、喫煙者はいません。☆状態は綺麗ですが、自宅保管・素人検品のため見落としがあるかもしれません。購入する際は中古品にご理解頂けると幸いです。☆簡易包装になります。コンパクトに圧縮する可能性あります。畳み線ご了承ください。☆らくらくメルカリ便にて発送させて頂きます。#ロペピクニック #春 #夏