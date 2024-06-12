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ヴィヴィアン VivienneWestwood　オーブ　ピアス(シルバー)
商品番号 T43781455889
商品名

ヴィヴィアン VivienneWestwood　オーブ　ピアス(シルバー)
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 3,393 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンのピアスです(^ー^)片耳での出品になります。京都市内のブランドショップにて購入しました。少し大きめのオーブが存在感があり、キラキラのシルバーカラーとラインストーンが可愛いです(*^^*)カラー...シルバー形...キャッチ・スタッド縦1.7センチ×横2.7センチ(素人採寸のため多少の誤差はご了承ください)お手入れ済みですが、裏側に線のような跡があります。画像にてご確認ください。付属品はありません。ピアスのみ発送します。自宅保管につきご理解の上ご検討をお願いいたします。ヴィヴィアンウエストウッドORB　銀色　クリア　ストーン
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