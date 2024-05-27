【再値下げ中】Dior フォンホルダー　黒　ラムスキン

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商品詳細
松屋銀座で昨年購入した正規品です。数回の使用の為、目立った傷なども無く、綺麗な状態だと思います！【商品名】LADYDIORフォンホルダー【素材】ラムスキン【商品サイズ】縦18cmx横10.5cmx厚み2.5cm(HPより引用)【シリアルナンバー】P.6写真 記載アリ見えにくくてすみません\u003e\u003c【付属品】1枚目の写真のもの全て取り外し可能なレザートップハンドル取り外し可能なチェーンストラップギャランティカード商品が入っていた布発送時は1枚目にあるDiorの箱に入れてお送りします。自宅保管品のため、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。すり替え防止のため、返品は受け付けませんので、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/flight43028.html
http://narcologia.ru/goods/rouge403110.html
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