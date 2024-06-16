トリートユアセルフ シフォンペプラムグロッシーブラウス ホワイト

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商品詳細
treaturself トリートユアセルフchiffonpeplumglossyblousecolorwhite着丈55cm身幅50cm袖丈30cm袖口幅13.5cm上見頃丈36.5cmウエスト幅(ゴム)32〜49cm襟フリル丈2.5cm品質レーヨン73%、ポリエステル27%新品未使用程よい透け感と首元のフリルや袖のリボンで可愛らしくフェミニンな印象を与えるトップス。光沢感のあるシアー生地で上品かつこなれた印象に仕上げてくれます。シンプルながらも着映えするデザインで、スタイリングをブラッシュアップしてくれる一着です✨#2023SS#新商品#人気商品#ブラウス#トリートユアセルフ#treat_ürself#treaturself
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