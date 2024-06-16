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ganni フリルブラウス
商品番号 D48586584324
商品名

ganni フリルブラウス
ブランド名 ガニー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらのサイトで数回試着を譲って頂きました。当方は3回着用しました。似合わなかったので、出品します。前出品者さまありがとうございました。後ろの襟の所に少し汚れがありますが、着用時は目立ちません。これからの季節にぴったりです。
http://narcologia.ru/goods/injure443467.html
http://narcologia.ru/goods/message643827.html
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