ganni フリルブラウス

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こちらのサイトで数回試着を譲って頂きました。当方は3回着用しました。似合わなかったので、出品します。前出品者さまありがとうございました。後ろの襟の所に少し汚れがありますが、着用時は目立ちません。これからの季節にぴったりです。