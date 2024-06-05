Treat ürself ベロアリボンタイトワンピース

veloursribbonladytightone-piece一度のみ着用しました。かなり綺麗な状態ですが、素人保管のため、気になる方はご遠慮ください。即購入、お値下げ可能です。他商品と合わせておまとめ買いの場合、少しお値下げさせていただきますので、お気軽にコメントください。仕事で家を空けていない限り、即日発送させていただきます。#フレンチガーリー#ベロアリボンレディタイトワンピース#ロングワンピース#トリートユアセルフ#treatürselfカラー···ホワイト



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