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PRADA プラダ 長財布
商品番号 R98786999527
商品名

PRADA プラダ 長財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 22,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6年程前PRADA店舗にて約10万円で購入し、半年程度使用しました。状態はかなり綺麗だと思います。外はブラック、中はピンク色で可愛いデザインです。買った当時の箱もあります。ご検討よろしくお願いします。カラー···ブラック、ピンク
http://narcologia.ru/goods/manufacture288841.html
http://narcologia.ru/goods/tenet343763.html
http://narcologia.ru/goods/enquire31789.html

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