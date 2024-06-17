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美品 コールハーン シボ革 レザーショルダーバッグ 保存袋付き
商品番号 J79677759676
商品名

美品 コールハーン シボ革 レザーショルダーバッグ 保存袋付き
ブランド名 コールハーン
特別価格 税込 4,902 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#プチのバッグ一覧はこちらコメントの返信は遅れる場合があります。確認でき次第、すぐに返信させて頂きます。ご了承下さい。◇ブランド　　COLEHAANコールハーン参考定価¥41,800◇素材　牛革◇カラーベリーピンク◇状態金具にごく僅かな傷有り(画像10枚目)ほとんど目立たないと思います☆他使用感少なく、特筆すべき痛みや汚れなく美品。◇商品説明リボンモチーフのショルダーバッグ、本体レザーはしなやかで柔らか♪ゴールドチェーンを外してクラッチバッグとしてもご使用頂けます。パーティーや二次会などにも☆カードポケット×３ファスナーポケット×１保存袋付属◇サイズ(約)縦　　16cm横　　25cmマチ　3～5cmチェーン全長　78cm　素人保管、中古である事をご理解頂ける方、どうぞよろしくお願い致します。素人採寸、素人検品ですので、若干の誤差や見落としがあるかもしれません。ご了承下さい。
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