専用JH505鑑定•箱付★JQ260 ※2点同梱

ダイヤモンドpt950プラチナ鑑定書付き一粒プチネックレスネックレスジュエリーです。●ダイヤモンド鑑定書内容カラー=Gカラークラリティ=SI-2※限りなくSI-1に近いSI-2となっております。また肉眼に一切内包物は確認できません。カット=3Excellent●コメント圧巻の照りを見せる大変上質なダイヤモンドをシンプルにあしらった、最高級ジュエリーです。是非この機会にご入手ください(^^)●状態A※保管傷程度S＝未使用A＝保管傷程度（ほぼ未使用）B＝若干の使用感（目立つ傷無し）C＝使用感有（目立つ傷無し）※専門クリーニング済み。※詳しくは写真をご確認下さい。●品質pt950ダイヤモンド0.362ct※宝石は全て天然のものです。●重量約1.5g●サイズ※全て\"約\"とさせて頂きます。メイン石＝鑑定書をご参照下さい。トップ縦幅＝0.69cmチェーン=最大45cm※調整可能●付属ケース専用箱付き※写真8のもの全て状態評価A（保管傷程度）●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無鑑定書有り★★★★★★★★★★★★他にも宝石等、多く出品しております！在庫は#コンコンジュエリー在庫からご覧ください！！セット購入で大幅値引き致します＼(^o^)／★★★★★★★★★★★★※お問い合わせの前にプロフィールの御一読を必ずお願いいたします(^^)K1818k18金プラチナpt900pt850イエローゴールドK18WGホワイトゴールドリングAUD3B



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