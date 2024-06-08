シャネル CHANEL ブローチ

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商品詳細
2022年国内のシャネルで購入しました、正規品です、約1回程は使用していました。付属品箱（ダメージ多少あり）サイズ：横約14cm素材メタル色ゴールド\u0026ブラック番号AB8720B08502NI912全体的にはとてもきれいなお品で、大切に自宅保管品ですので、細かい事が気になる方、完璧を求める方、ジャッジが厳しすぎる方はご購入をご遠慮くださいませ。
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