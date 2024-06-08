ルイヴィトン エシャルプ・ロゴマニア シャイン モノグラムマフラー M76070

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商品詳細
高級LOUISVUITTONルイヴィトンエシャルプ・ロゴマニアシャインウールシルク混モノグラムマフラーです。CC0199M76070カラー：ローズポップ全長約166cm（フリンジ含む）幅約29cm※素人寸法の為、参考程度でご検討をお願いします。寒い日の装いに華やぎを添える「エシャルプ・ロゴマニアシャイン」。ウールとシルクの混紡素材とルレックスの糸で光沢感を作り出し、ジャカード織りの技法でルイ・ヴィトンのアイコニックなモノグラム・パターンを再解釈した大胆なシグネチャーが際立つデザインです。若干毛羽立ちがありますがその他大きな破損汚れ等なくこれからも愛用していただけます。よろしくお願いします。
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