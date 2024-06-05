クリスチャン ディオール ブラウス Christian Dior 年代物 レア

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○クリスチャンディオールブラウスChristianDior年代物レア○レディース○サイズL○肩幅約37.0㎝、身幅約48.0㎝です。○採寸は素人のため、多少の誤差はご了承ください。○カラーはピンクベースにワインレッドの柄となっております。○写真と実際の色味に多少の差が出る場合がございます。ご了承をよろしくお願い申し上げます。○使用後の中古品です。写真にございますが両脇の辺りがシミと右袖裏に汚れがございます。また、右胸センター寄りに穴の補修跡ございますので、写真でご確認いただきご理解いただいた上でご購入ください。