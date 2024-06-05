♡プロポーション♡ブラウス♡グレー

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商品詳細
ブラウス￥8,690【商品特徴】軽やかな風合いが目を惹くバルーンスリーブブラウスです。ふんわりと膨らむボリューミーな袖が今季らしいポイントになります。ボトムを選ばないシンプルなデザインなので、ロングシーズン着回しができます。後ろの釦を外して着脱できます。デニムでカジュアルダウン、ONスタイルではシンプルなパンツ、タイトやフレアスカートでフェミニンな雰囲気にも着回しできます。透け感ややあり 裏地なし♡プロポーションボディドレッシング♡一度の着用。生地の性質上、シワあり。現状のまま発送いたします。♡見落としがあるかもしれませんので神経質な方はご遠慮下さい。コンパクトに梱包し、発送いたします。アプワイザーリッシェジャスグリッティーリランドチュールマイストラーダクチュールブローチナチュラルクチュールクチュールブローチトッコクローゼットロペエムプルミエエミリアウィズエムドゥエブリンエフデロイヤルパーティーローズバッドローズティアラトランテアンアンデミュウアンドクチュールチェリーアンストロベリーフィールズトッコクローゼットフレイアイディースウィングルミッシュマッシュウィルセレクションリズリサノエラジルバイジルスチュアートジルスチュアートユナイテッドアローズアローズチェスティトッカビームスレッセパッセロペピクニックスナイデルナチュラルビューティーベーシックザラビスフーズフーチコ神戸レタスビームスオペークドットクリップジョイントスペーストランテアンダチュラロディスポットスピックアンドスパン組曲フィントナチュラルビューティーナイスクラップシークレットハニージョイントワークスイングスウィングルデビュードフィオレティティアンドコートゥモローランドココディールテチチボンメルスリーモディファイプライムパターンデッサンミラオーウェントゥモローランドエニィファムノスタルジアアナトリエアクアガールユナイテッドアローズ ビスlilirenadailylookeimySLYDeuxiemeClasseLAMIAOPENINGRBS Ungrid mysticCanCam sweet 田中みな実 泉里香
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