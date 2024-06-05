アニマル柄（キリン）　シャツ•ブラウス　ブラウン

《サイズ-size-》身丈:63cm肩幅:40cm袖丈:57cm素材:ポリエステル100%※素人採寸のため誤差はご了承下さい。テイスト・シーン···カジュアル、韓国系袖丈···長袖柄・デザイン···アニマル柄（キリン）襟と両袖にあるボタンが可愛らしいです。写真では薄く写っていますが、オレンジに近い茶色です。



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