【新品未着用】スナイデル　フリルブラウス

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新品未着用スナイデル フリルブラウスサイズ フリーカラー ブルーグレー※着用予定だったためタグは破棄していますが新品未使用品です。#スナイデル#snidel#SNIDEL#ブラウス#ボウタイ#フリルブラウス#バックリボン袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋