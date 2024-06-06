FUJIGEN EXPERT ELAN EEL-DE/MBK

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去年の12月に新品購入しましたが、一度も使ってないので出品します。見た目通りのメタル系にマッチするギターです。なお、ペグとストラップピンはロック式に変えてあります。専用ハードケースも付属します。以下詳細ExpertシリーズExpertELAN(略してEEL)は、1990年にHeartfieldというオリジナルブランドを立ち上げた時から存在する、歴史の深いモデル。当初からその時代時代に合った新しい技術を融合させることをコンセプトとしているモダン志向のギターです。当モデルは、ハードメイプルトップ・マホガニーバックボディ、ローズウッド指板、マットブラックカラーの組み合わせ。DEは「ダークエボリューション」の略で、ヘヴィなジャンルを得意とする先進的なシリーズです。なめらかでスムースなフィンガリングを実現する「Expertフレット・エッジ」は、プレイ時のストレスを軽減します。さらに左右非対称の独自グリップシェイプは、特にヘヴィ系ギタリストの方々の手に馴染むよう設計されています。テイルピースは独自開発したFGNオリジナルのものを採用。弦の張り方について、ストップテイルスタイル(通常)とスルーボディスタイル(裏通し)の２つの方法が選択可能です。ピックアップはセイモアダンカンのBlackoutsを搭載。激しく歪ませても音が潰れることなくしっかりとピッキングニュアンスを感じられる、メタル向きのサウンド特性を持つアクティブピックアップです。シリーズ···その他タイプ···その他ボディタイプ···ソリッド