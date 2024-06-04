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新品未使用ZARA、XS 日本サイズL、11号まで可　ラインストーンドット
商品番号 P88037856935
商品名

新品未使用ZARA、XS 日本サイズL、11号まで可　ラインストーンドット
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···ドット素材···デニム季節感···春、秋着丈：約74cm身幅：約56cm裄丈：約80cm袖の部分にラインストーン1個がなくなりました。自宅で保管しましたので、皺などがあります。
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