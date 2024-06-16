レオナール　超希少サイズ2XL　大きい　長袖シャツ　ハーフジップ　花柄

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他にもバッグなど販売中↓#StarTreeショップ一覧#StarTreeワンピース一覧【アイテム】レオナールスポーツLEONARDSPORT長袖花柄【状態(汚れ、毛玉、色あせ等)】全体的に色落ちしています。色落ちというデザインと考えれば着用出来ます。2ヶ所黒い点があります。【サイズ】44号 2XL＊必ず着丈を参考にしてください。平おき(実寸) 着丈：約63cm 肩幅：約43cm 身幅：約52cm 袖丈：約60cm【素材】綿100%【カラー】ブラック 黒 ピンクハンガーは付きません。腰紐などは画像に写っている物になります。腰紐が画像に無い場合は腰紐はありません。気になる場合はご購入前に必ずコメントをお願いいたします。基本的に当日、翌日発送致します。発送出来ない場合はいつ発送するかお伝えします。☆お値引き可能商品もございます！疑問点含めて、コメントお待ちしております！！着画写真やハンガーかけなどはよほどのない限りしません。(検討される方が大変多いので)＊神経質な方はご購入お辞めください。ほとんどが古着ですのでそちらを理解している事が前提です。＊なお、素人目なので寸法及び見つけれない汚れ等あるかもしれませんのでご理解の上ご購入お願いいたします。＊荷物の大きさにより、ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。☆フォローして頂いた方には¥5000～10000=300円引き￥10001~=500円引き必ず購入されるまえにコメントで【フォロー割希望】とお伝えください(^-^)【購入後のクレームは対応しかねますので古着とご理解した上でのご購入をお願いいたします。「こちらの不備などによる場合はキャンセルにて対応させていただきます。必ず評価前にご連絡お願いします」】AP444-30914