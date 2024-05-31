エルメス HERMES カレ 90 「L'intrus(侵入者)」鳥柄

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商品詳細
パリのエルメス本店にて購入し、一度も使用することなく自宅保管しておりました。畳みシワがありますが、キズ汚れのない新品未使用品です。長らくクローゼットにて保管しておりましたため「未使用に近い」としています。カラー：ベージュ付属品：箱、リボン、シオリ※6枚目は全体画像の参考です※箱の縁などに数か所剥がれあります
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