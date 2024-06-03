新品/スーツケース/キャリーケース/ブルー/ファスナー/大型/旅行バッグ ...

■商品説明【セット内容】スーツケースLサイズファスナータイプ【カラー】ブルー▲鍵が不要のダイヤル式。◆大型８輪キャスター採用◆材質【ポリカーボネート樹脂＋ABS樹脂】◆段階調整キャリーハンドル♪即購入大歓迎です。♪出品している商品は在庫がございますのでコメントで確認せずにご購入して頂いて問題ございません。【機内持ち込みSサイズ】￥6,980外寸 約縦50×横38×奥行き23cm重さ 約3.5kg容量：40.5L宿泊1〜3泊（目安）【Mサイズ】￥8,360外寸 約縦61×横42×奥行き28cm重さ 約4.0kg容量：65L宿泊4〜7泊（目安）【Lサイズ】￥9,580外寸 約縦76×横53×奥行き31cm重さ 約5.0kg容量：100L宿泊7〜14泊（目安)■注意事項■＊表面に保護フィルムが貼っております、剥がしてからご使用ください。＊発送方法はゆうパック（追跡番号有り）になります。●沖縄の方は別途送料加算（+1000円)となります。購入前にコメントお願い致します(\u003e_\u003c)その際は送料の商品ページを作成しますのでそちらをご購入ください。※運送時などにできる多少のキズはお許しください。※画像と実物のカラーにつきましては、撮影時の光加減やお客様のブラウザによって、実際のイメージと若干異なる場合もございます。※外箱に記載されているサイズは梱包サイズでございます。商品の外寸ではありませんのでご注意ください。スーツケースキャリーバッグキャリーケース超軽量ファスナータイプかわいい機内持込tsaロック小型中型大型smlサイズキャリーケース旅行カバン人気おしゃれ軽量人気激安安い旅行バッグ旅行カバンメンズレディース子供用修学旅行新品プレゼント旅行リモワリモアrimowaサムソナイト



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