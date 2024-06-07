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ルイヴィトンモノグラムフランドリン
商品番号 Q68853261545
商品名

ルイヴィトンモノグラムフランドリン
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 40,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

期間限定価格☆ルイヴィトン直営店で購入し2回程使用の物をこちらでお譲り頂きました☆当方3、4回使用☆ストラップ未使用☆26㎝×34㎝×15㎝程☆状態は写真でご確認ください☆バック中も比較的綺麗です☆値下げ不可☆
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