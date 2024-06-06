レスポートサック バックパックショルダーバッグ ピーターラビット

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商品詳細
新品未使用【スタイルノート】ハンドバッグとバックパック（ダッフルバッグ）の二刀流で使えるバッグ。）背面のジップを上下に開くと、キャリーバッグのハンドルに通せるようになっています。【仕様】メイン開閉部：ジップ表面：ポケット×2、ジップポケット×2背面（内側）：メッシュポケット×4ショルダーストラップの長さ：調節可能（約）43~80cm【製品サイズ】（約）35×33×14cm1、ディスプレイの差異のため、および照明の原因を撮影して、写真と実物は色の違いがあるかもしれません。2、測定寸法が異なっているため、少しの誤差は純粋に正常で、具体的に実物を基準にします。3、生地の裁断工芸の特殊性のため、プリント図案の花の色と実際に受け取った商品は少し異なって、純粋に正常な現象です。
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