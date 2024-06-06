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ブルーサファイア1.52ctD0.20ctペンダントトップ
商品番号 H58188219951
商品名

ブルーサファイア1.52ctD0.20ctペンダントトップ
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルーサファイア1.52ct、D0.20ct、Ptのペンダントトップです。画像のチェーンは付属しません。ペンダントトップの全長17.0mm、重さ2.1グラム。色艶よくキラキラとよく輝くサファイアのペンダントトップです。⭐︎ご購入前にお読みください⭐︎天然石の為、インクルージョン(内包物）やクラック等がある場合があります。画像をご確認ください。お使いのモニター環境により、お色が実物と異なる場合があります。ご了承の上でご購入をお願いします。気になる点などありましたら、ご購入前にコメントにてご質問ください。トラブル防止のため、いかなる場合でも返品や返金はお受けできません。上記ご了承頂ける方のみご購入ください。よろしくお願いします。#おまとめ歓迎即購入可。カラー···ブルー装飾···ダイヤモンド材質···プラチナブルーサファイアコランダムペンダントトップ
http://narcologia.ru/goods/encourage460872.html
http://narcologia.ru/goods/waveform710817.html
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