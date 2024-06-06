ブルーサファイア1.52ctD0.20ctペンダントトップ



ビズー公式】ブルー サファイア ダイヤモンド K18(18金) ペンダント ...



ビズー公式】ブルー サファイア ダイヤモンド K18(18金) ペンダント ...



【ビズー公式】ブルー サファイア ダイヤモンド K18(18金) ペンダントトップ フラヴィ | 希少石カラーストーンのジュエリー



ブルーサファイア ホワイトゴールド ペンダントトップ 003 | ブルー ...



ブルーサファイア ホワイトゴールド ペンダントトップ 003 | ブルー ...



天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ ペンダントトップ2.23ct f2の ...



GRAN DEUR】花ブルーサファイアシルバーペンダントトップ ペンダント ...



ビズー公式】ブルー サファイア ダイヤモンド K18(18金) ペンダント ...



Silver999】ブルーサファイアのペンダントトップ【ワイヤー ...



ブルーサファイア ペンダントトップ pt900



ブルーサファイア ペンダントトップ pt900



ブルーサファイアのペンダント 0.5ct - 金・銀・石タマユラ



【ビズー公式】ブルー サファイア ダイヤモンド K18(18金) ペンダントトップ フラヴィ | 希少石カラーストーンのジュエリー



ブルーサファイア ホワイトゴールド ペンダントトップ 003 | ブルー ...



天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ ペンダントトップ2.23ct f2の ...

ブルーサファイア1.52ct、D0.20ct、Ptのペンダントトップです。画像のチェーンは付属しません。ペンダントトップの全長17.0mm、重さ2.1グラム。色艶よくキラキラとよく輝くサファイアのペンダントトップです。⭐︎ご購入前にお読みください⭐︎天然石の為、インクルージョン(内包物）やクラック等がある場合があります。画像をご確認ください。お使いのモニター環境により、お色が実物と異なる場合があります。ご了承の上でご購入をお願いします。気になる点などありましたら、ご購入前にコメントにてご質問ください。トラブル防止のため、いかなる場合でも返品や返金はお受けできません。上記ご了承頂ける方のみご購入ください。よろしくお願いします。#おまとめ歓迎即購入可。カラー···ブルー装飾···ダイヤモンド材質···プラチナブルーサファイアコランダムペンダントトップ