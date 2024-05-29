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エバゴス　カゴバッグ　袋付き
商品番号 F43239057378
商品名

エバゴス　カゴバッグ　袋付き
ブランド名 エバゴス
特別価格 税込 8,487 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〇表記サイズマチ:12cm高さ:25cm長さ:38cm素人採寸の為、若干の誤差が生じる場合がございます。〇コンディション使用感ありますが全般的にコンディションは良好です。あくまでも中古になりますので、神経質な方はご遠慮ください。エバゴスeb.a.gosカゴバッグ袋付き○購入元ブランドリュースショップ（AACD）加盟店古物市場・ストア商品○保管素人保管であることを考慮していただいた上でご検討ください。○発送出来るだけコンパクトに発送します。○その他当方は猫を飼っておりますので、猫アレルギーの方はご注意ください。（出品時はコロコロした状態でお出しします）○管理番号#LEeP古着事前コメントなしで、即購入頂いてOKです。
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