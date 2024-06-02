RIMOWA ESSENTIAL LITE U ivory

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商品詳細
スーツケース容量···28Lカラー···アイボリー出張や2泊位の旅行におすすめです。多くの航空会社の機内持ち込みサイズに対応するよう設計されたEssentialLiteCabinUで安心してご旅行をお楽しみいただけます。重量はわずか2kgのため、頭上の荷物棚に簡単に収納することができます。取り扱いのしやすいスーツケースをお探しの方に最適です。94800円で今年購入しました。すごく可愛いので出品悩んでいます。取り下げる可能性がございますのでご了承ください。キャリーケースリモワ
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