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シャネルニュートラベルライン　ココ　トートバッグ　ブラック
商品番号 B94039157195
商品名

シャネルニュートラベルライン　ココ　トートバッグ　ブラック
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 2,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品：シャネル　ニュートラベルラインココ　トートバッグ　ブラック中古美品~ＳＡＬＥ中、早い者勝ち~◎バッグの持ち手以外は傷や汚れはなく、とても綺麗で美品なので、写真をよくご覧下さい✧◎内ポケットのファスナースムーズに動きます。◆ブランド：シャネル◆サイズ：縦約26cm横約34cmマチ約15cm◆仕様：ファスナーポケットx2◆素材：ナイロン/レザー◆お色：BLACK生地の柄/デザイン...プリント(ロゴなど)素材...レザー(本革),ナイロンカラー...ブラックトートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...プリント(ロゴなど)特徴...A4サイズ収納可(大容量)#シャネルトートバッグ#シャネル#ブランドバッグ
http://narcologia.ru/goods/traverse335426.html
http://narcologia.ru/goods/Persia79388.html
http://narcologia.ru/goods/tenet153463.html
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