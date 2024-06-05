シャネルニュートラベルライン　ココ　トートバッグ　ブラック

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商品詳細
商品：シャネル ニュートラベルラインココ トートバッグ ブラック中古美品~ＳＡＬＥ中、早い者勝ち~◎バッグの持ち手以外は傷や汚れはなく、とても綺麗で美品なので、写真をよくご覧下さい✧◎内ポケットのファスナースムーズに動きます。◆ブランド：シャネル◆サイズ：縦約26cm横約34cmマチ約15cm◆仕様：ファスナーポケットx2◆素材：ナイロン/レザー◆お色：BLACK生地の柄/デザイン...プリント(ロゴなど)素材...レザー(本革),ナイロンカラー...ブラックトートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...プリント(ロゴなど)特徴...A4サイズ収納可(大容量)#シャネルトートバッグ#シャネル#ブランドバッグ
http://narcologia.ru/goods/traverse335426.html
http://narcologia.ru/goods/Persia79388.html
http://narcologia.ru/goods/tenet153463.html
美品 シャネル ニュートラベルライン ココ トートバッグ ブラック A４ ...
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シャネル ニュートラベルライン ハンドバッグ トートバッグ ココマーク 黒-
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CHANEL ニュートラベルライン トートバッグ ココ 黒 格安即決 43610円 ...
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