グラマラスガーデン　ツイードジレ

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商品詳細
グラマラスガーデンで購入しましたツイードジレになります。1度着用した自宅保管品です。サイズは2枚目の写真を参照ください。#ツイードジレ#ツイードベスト
http://narcologia.ru/goods/rouge511810.html
http://narcologia.ru/goods/diamond477358.html
http://narcologia.ru/goods/waveform557917.html
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