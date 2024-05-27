Sonny Label レース切替スタンドカラー ノースリブラウス Free

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※必ずプロフご一読願います※ブランド：URBANRESEARCHSonnyLabel アーバンリサーチサニーレーベル素材：レーヨン100%カラー：ネイビーコンディション：☆☆☆大変良い状態です使用感：汚れ、シミ等はございません。サイズ：F■実寸：平置きによる採寸の為、多少の誤差はご了承下さい着丈(約)：62㎝(前7㎝短い)肩幅(約)：34.5㎝身幅(約)：45㎝上品なノースリブラウスです。背面にたっぷりギャザーを寄せているのでふんわり優しく広がるドレープが美しい1枚です。前後差を付けているのでワイドパンツやウエストINしてスカート、スキニーやデニムなどのとも相性◎※補足…価格6.372円(税込)～～～～～～～～～～～～～～～～●値下げ交渉は必ず希望金額を提示してください※希望額提示がない場合、値引きできるものでもコメントスルーする場合があります※お値下げ後(専用ページ含む) 最終期限(6時間)内に決済お願いします 但し、商品は“早いもの勝ち”優先です早目の決済お願いします※下記について必ずプロフィール確認願います・発送・発送方法について・梱包について・注意点・返品・返金について●即購入・まとめ買い大歓迎です^^出品物はused品(新品・未使用含む)です。使用回数などは分かりません。新品であっても”一度他人の手に渡ったもの”です。完璧を求めている方、神経質な方のご購入はお控え頂く様よろしくお願い致します。No.172#MC7market