デニムシャツ☆antiqua完売品

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます胸囲 約58cm着丈 約70cm(前側) 約80cm(後側)伸縮性なし素人の自宅保管ですので、ご理解頂ける方のみご購入下さいm(__)mタバコ・ペットなしよろしくお願いします☆
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