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デニムシャツ☆antiqua完売品
商品番号 E19943629200
商品名

デニムシャツ☆antiqua完売品
ブランド名 アンティカ
特別価格 税込 1,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます胸囲　約58cm着丈　約70cm(前側)　　　約80cm(後側)伸縮性なし素人の自宅保管ですので、ご理解頂ける方のみご購入下さいm(__)mタバコ・ペットなしよろしくお願いします☆
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