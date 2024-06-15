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ポロ　ラルフローレン　半袖ポロシャツ　刺繍ポニーロゴ
商品番号 B68041537751
商品名

ポロ　ラルフローレン　半袖ポロシャツ　刺繍ポニーロゴ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます♪【商品説明】ポロ　ラルフローレンPOLORALPHLAUREN￼￼￼￼半袖ポロシャツ刺繍ポニーロゴ【サイズ】サイズ表記タグが切れてしまってありません。実寸値をご確認下さい。肩幅　　　　約41㎝袖丈　　　　約20㎝身幅　　　　約45㎝着丈　　　　約59㎝素人採寸ですので若干の誤差はお許しください。【状態】コンディションは良好です。目立った傷や汚れなど見当たりませんが中古の品であることご理解ください。古着ゆえの味わいとして古着慣れされている方や古着mixスタイルで着ていただける方のご購入をよろしくお願い致します。【素材】コットン:100%カラー···ブルー袖丈···半袖素人検品のため小さな傷、多少の汚れなど見逃しがある場合にはご容赦ください。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。古着にご理解のある方のご購入よろしくお願いします。自宅保管のため、新品同様をお求めの方、状態に特に敏感な方のご購入はお控えください。★★★フォロー割実施中★★★★★★★2000円～4999円　→→→　200円引き5000円～9999円　→→→　300円引き10000円以上　→→→　500円引き★★★★★★★★★★★★★★★★★購入前にフォローしていただき、一言コメント頂ければお値引させていただきますので、フォロー割引、お値引きのご相談などお気軽にコメントしてください(*^^*)購入前にはプロフィールのご確認宜しくお願いします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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