美品 Paul Smith チュニック カットソー オンワード

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お目に留めていただきありがとうございます。値下げいたしました。美品ポールスミストップスチュニックタンクトップトレンドアイテムのボーダーデザイン。インナーのカラーやデザインで着こなしをアレンジできます。暑い時期にもさらっと快適な着心地です。デニムやイージーパンツなどのシンプルなボトムと合わせるだけでトレンド顔のスタイリングが仕上がる一着です。サイズ40日本製気になることがございましたらお気軽にコメントください。宜しくお願いします(^^)23区UNTITLEDINEDBUONAGIORNATAMICHELKLEININDIVICOMMECAISMCOUPDECHANCEICBBOSCH