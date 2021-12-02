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美品 Paul Smith チュニック カットソー オンワード
商品番号 N16480292171
商品名

美品 Paul Smith チュニック カットソー オンワード
ブランド名 ポールスミスブラック
特別価格 税込 1,596 円
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商品詳細

お目に留めていただきありがとうございます。値下げいたしました。美品ポールスミストップスチュニックタンクトップトレンドアイテムのボーダーデザイン。インナーのカラーやデザインで着こなしをアレンジできます。暑い時期にもさらっと快適な着心地です。デニムやイージーパンツなどのシンプルなボトムと合わせるだけでトレンド顔のスタイリングが仕上がる一着です。サイズ40日本製気になることがございましたらお気軽にコメントください。宜しくお願いします(^^)23区UNTITLEDINEDBUONAGIORNATAMICHELKLEININDIVICOMMECAISMCOUPDECHANCEICBBOSCH
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