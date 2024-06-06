FOG ESSENTIALS Tシャツ男女兼用 エッセンシャルズ 半袖

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FOGESSENTIALSTシャツ男女兼用エッセンシャルズ半袖ご覧いただきありがとうございます♪※こちらはホワイトのMサイズの出品です。他のサイズをご希望の際はコメントください素材：綿100%カラー：ブラック.ホワイトサイズ:S.M.L.XL.XXL.3XL素材や品質がこだわってる方は、こちらのタイプはおすすめです！着心地が良いです♪サイズ表は写真の一番最後に載ってます。お気軽にコメントしてくださいね♪並行輸入品の為、製造段階で多少のほつれや汚れなどある場合がございますので気になるお客様はご購入をお控え下さい。また、付属の袋にダメージなどがある場合もございます。ご購入の際はあらかじめご理解の上お願い致します。神経質な方はご遠慮ください。