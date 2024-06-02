Vareuse 【Ｍ】 サマーニット セーター リネン 半袖 ハイゲージニット

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【2680】ご覧いただきありがとうございます(^^)♥️コメント無しの即購入OKです(*´ω｀)♥️48時間以内に発送いたします♥️送料込み・匿名ありのメルカリ便でお届けいたします色々と商品がありますので見に来てくださいね٩('ω')و#まぁちゃん只今フォロワー様、新規フォロワー様限定で割引きを致しています(^^)(購入前に「フォローしました！」のコメントを下さい。)✨商品詳細✨❥透け感 【無し】❥伸縮性 【有り】 ❥生地 【画像参照】❥サイズ 【Ｍ】❥痛み・汚れ【無し】寸法肩幅約【36】cm身幅約【45】cm着丈約【49】cm袖(裄)丈約【23】cmカラー 【画像参照】（ご使用の端末で映り方に多少のイメージと異なりますが、ご了承ください） 素人採寸の為に多少の誤差は、お許しくださいm(__)m✨商品説明✨★着心地抜群♥リネン混素材のハイゲージニットになります。★少し使用感がありますが大きなダメージもなくまだまだ気持ちよくご着用頂けるかと思います＾＾⚠️予告なしに出品取り消し、再出品する事が御座いますので気になる商品＆気になる事は遠慮なくコメント、フォロー宜しくお願い致します。♠️こちらの商品以外にも、春夏秋冬、メンズ、レディースの大人気商品を取り揃えてありますので是非ご覧下さい(о´∀`о)#まぁちゃん#まぁちゃんトップス