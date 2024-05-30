UNITED TOKYO ベーシックハーフスリーブシャツ美品

綺麗です！お色はホワイト昨年大人気だったベーシック半袖シャツが新素材・カラーで復刻登場◎きれいめにも普段使いにもオンオフ兼用可能◎シンプルな中にワンポイントの着回し万能デザイン◎洗えてシワにもなりにくくお手入れしやすい１枚〈素材〉・透け感／ややあり・伸縮性／ありベーシックだからこそうれしい、高機能素材。肌ばなれのいいポリエステル素材でしわにならず、取り扱いのしやすさは抜群です。さらに抗菌防臭加工を生地に施しており、夏でもヘビーローテーション間違いなし。肌に触れたときに心地いい、接触冷感機能も自慢です。〈デザイン〉Tシャツのようにヘビーローテーションできる半そでシャツ。襟もとのドット釦がさりげない個性を演出します。セットインスリーブでコンパクトなつくりが肩回りを華奢に見せてくれます。《スタッフ着用コメント》【152cm:着用サイズ1】・サイズ感/インでも着たい方にはサイズ1がオススメです。・丈感/裾はラウンドカットになっていて、お尻がほぼ隠れるくらいです。・素材感/薄くさらっとして、軽い着心地です。・オススメコーデ/Tシャツ感覚で着られる1枚なので、デニムやハーフパンツ合わせも素敵です。



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