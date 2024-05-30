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【10/31まで出品】アデュートリステス/ギャザーフリルカラーブラウス
商品番号 C12026034457
商品名

【10/31まで出品】アデュートリステス/ギャザーフリルカラーブラウス
ブランド名 アデュートリステス
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。断捨離の為10/31までの出品を予定しています。よろしくお願い致します。ブランド…ADIEUTRISTESSE色...グレー袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント柄・デザイン...無地/ワンポイント,フリル素材...コットン(綿)100%テイスト・シーン...大人可愛い,カジュアル状態...2回ほど着用しました。キレイにご着用いただける状態です。サイズ…38着丈/64cm,肩幅/37cm,身幅/72cm,袖丈/60cm,ゆき(後ろ襟ぐり中心から袖裾まで)/78.5cm1枚で着ても、秋冬はニットやベストを着てアレンジして着たりできるので、着回ししやすいと思います。襟は紐で絞ってお好みのボリュームで調整可能です。やや透け感があります。黒いTシャツを入れて撮影してみましたがわかりにくく申し訳ありません。ハウスクリーニング可能です。ご購入の際は大変お手数ですが、プロフィール欄に記載されている内容をご了承いただきます。#ADIEUTRISTESSE　#アデュートリステス
http://narcologia.ru/goods/reboot129436.html
http://narcologia.ru/goods/smear778204.html
http://narcologia.ru/goods/septet795519.html
【10/31まで出品】アデュートリステス/ギャザーフリルカラーブラウス
ADIEU TRISTESSE 　ギャザーフリルカラーブラウス　ピンクベージュ
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ADIEU TRISTESSE (アデュートリステス) ギャザーフリルカラーブラウス ピンク サイズ:-
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ADIEU TRISTESSE（アデュートリステス）の「フリルカラーブラウス ...
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