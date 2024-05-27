ルイヴィトン＊ダミエ クレマンス レッド 箱\u0026保存袋つき

♥週末限定セール実施中♥♦︎期間♦︎9月3日(日)23:59まで♦︎価格♦︎元値 →¥48,000↓現在 →¥30,000‼️値下げ交渉、即購入大歓迎♪_______________♥大人可愛い長財布♥_______________サイズが一回り小さいお財布です！カラーは年代問わず人気のレッド♡上品さとさり気ない女性らしさを演出できる派手すぎず地味すぎないお財布です✨____________________ルイヴィトンモノグラムポルトフォイユクレマンスレッド長財布です☆主観ではございますが目立った汚れや使用感も少なく、とても状態の良いお財布です。【詳細説明】《角や表面の状態》・多少の角スレがありますが、比較的綺麗です。・角に糸とびがあります。(画像8枚目左上)・型崩れ少ないです。《内側の状態》・僅かにスレがあります。・目立った汚れや傷はなく綺麗です。《小銭入れの状態》・多少のヨレがありますが、黒ずみなどなく綺麗 です。《札入れの状態》・剥がれ、ベタつきなどなく、とても綺麗です。《金具類の状態》・多少の傷とメッキ剥がれがあります。・ファスナーは問題無くスムーズに開閉できます。・ファスナープルにスレがあります。《付属品》・箱、保存袋に細かな傷や汚れがあります。・目立ちはしませんが、箱に破れがあります。【商品概要】■定価 ：￥78,100■色 ：ブラウン、茶色、レッド、赤■サイズ ：(幅×高さ×まち)20x9x2cm■付属品 ：箱、保存袋、ギャランティーカード■製造番号：MI0145■製造国 ：madeinFrance【注意点】・こちらの商品は正規品の本物です。・リサイクルショップで購入致しました。・万が一、偽物だった場合は、返品の対応を 致しますのでご安心ください。・中古品となります。 完璧を求める方、神経質な方は遠慮願います。質問等ございましたらお気軽にコメントください(*¨*)#ルイヴィトン#モノグラム#ポルトフォイユ#クレマンス



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