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シャネル★CHANEL★ネックレス★CCロゴ★ラインストーンロゴ
商品番号 V35274055603
商品名

シャネル★CHANEL★ネックレス★CCロゴ★ラインストーンロゴ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 16,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャネル★CHANEL★CCロゴシャネルのCCロゴ　ラインストーンのネックレスです♪裏側に刻印あり。付属品なし。シャネル正規店にて購入。数回使用して保管しておりました。ストーンの剥がれ等もなくキレイな状態です。チェーンは直線に伸ばした状態でフック部分含めて約43cmです。中古品になりますのでご理解の上でご購入ください。ご購入後の返品、返金等はお伺いできませんので、ご理解の上でのご購入お願い致します。♯シャネル♯CHANEL♯希少♯ヴィンテージ♯クリスタル♯レアデザイン♯ネックレス♯シャネルロゴ♯ラインストーンチェーン…約43cm(フック含む)装飾···ラインストーンカラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/composite238054.html
http://narcologia.ru/goods/message946727.html
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