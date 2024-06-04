✨早い者勝ち消去予定✨スタージュエリー　ミステリアスハートブルーサファイア

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【ブランド】 STARJEWELRY【サイズ】 全長約40.4cmK18ホワイトゴールド 0.25ct付属品として写真の箱(一部破けあり)とケースがつきます限定発売の非常に珍しいもので出品を取り消すかもしれません。実物の方がブルーサファイアの輝きが綺麗です。大幅値下げはしません。現在メルカリ最安値★大手ブランドショップ購入品です※真贋鑑定済み正規品すり替え防止のため購入後のキャンセルはご遠慮ください。#スタージュエリー #STARJEWELRY材質···プラチナカラー···ブルーモチーフデザイン···ハート