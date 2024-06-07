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- 【新品】 AnyZip スーツケース キャリーケース L サイズ オレンジ
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商品詳細
【大人向けスーツケース】出張でも旅行でも最適です。また、おしゃれで品質も高く、男女兼用でおすすめ！外寸（cm）：49*29*74 内寸（cm）：46*29*68 本体重量(kg)：4.84【耐衝撃構造】高級なABS＋PC混合樹脂を使用し、耐衝撃性や丈夫さなどの性能が高いです。そのうえ、箱体表面には特殊技術で傷つきにくいです。【TSAロック搭載】国内外にも関わらず、航空便をご利用する際に便利で安心です。そして、暗証番号式だから使いやすい。【頑丈な静音ダブルキャスター】高弾性のTPE衝撃軽減素材のキャスターを使用し、静かで耐摩耗性も高く、スムーズに360度の自由回転ができます。【持ち運びやすい】超軽量で携帯便利、女性に対しても楽でおしゃれなスーツケースです。スーツケース容量···81L〜
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