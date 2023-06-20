TIFFANY/ティファニー SV925 ピアス[g150-36]

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商品詳細
□商品詳細商品ランクAランク材質：スターリングシルバー925重さ：約3.2gサイズ：縦約35.2ｍｍ×横約15.6ｍｍ商品詳細新品仕上げ済み。2年前くらいにブランドオフで購入しました。（＾＾）□商品ランク［N］新品およびその同等品であり、瑕疵がなく非常にきれいな状態［S］ほぼ瑕疵がなく、きれいな状態［A］使用感が少ない状態［B］使用感があるもの［C］使用感が非常に強いもの、明らかな汚破損箇所が存在するもの、リペアが必要なもの
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