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フロッキードットキャミワンピース
商品番号 A46908079101
商品名

フロッキードットキャミワンピース
ブランド名 ラブティックボンボン
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ふわふわドットが大人の印象なキャミワンピース●デザインフロッキープリントで立体感のあるドット柄が印象的なワンピース。同系色でさり気ない柄が大人の雰囲気。肩紐で着丈の調節が可能なので、幅広い方々に着て頂けます。●素材表地：ナイロン60％　ポリエステル40%裏地：ポリエステル100％上品な光沢感洗濯方法：手洗い透け感：なし光沢：ややあり裏地：あり生地の厚さ：ふつう伸縮性：なしウエストゴム：なしポケット：ありペチコート：なしサイズ:フリー　着丈:94胸囲:93cmお色:ブラック一度使用しただけで、まだきれいな状態です。
http://narcologia.ru/goods/smear731604.html
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フロッキードットロングキャミワンピース | PICCIN (ピッチン) 公式通販

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